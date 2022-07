Bouffioulx : 51e fête de la poterie sous le soleil

C’est une tradition depuis 1970, chaque année, le premier week-end de juillet, le village de Bouffioulx met à l’honneur la poterie. La poterie est étroitement liée à l’histoire locale et a, pendant des siècles, été le moteur économique local avec des centaines de travailleurs occupés. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2 potiers à perpétuer la tradition, l’histoire de ce qui est devenu de l’artisanat pur : "Cette fête est très importante pour moi, explique Stéphanie Dubois, à la tête d’une des 2 dernières poteries de Bouffioulx. C’est l’occasion de montrer ce qu’est le métier, d’ouvrir les portes de l’atelier et bien sûr d’exposer toutes nos productions. Mais c’est aussi l’espoir de susciter des vocations. Nous sommes plus que jamais preneurs de jeunes qui seraient intéressés par ce magnifique métier."

A deux pas de la poterie Dubois, l’autre poterie qui a résisté au temps expose aussi. Sébastien Biron partage l’avis de sa voisine : "Pour nous, qui sommes les derniers représentants de ce savoir-faire, cette fête est essentielle. Elle permet d’entretenir la flamme, l’espoir de pouvoir continuer à faire vivre cette tradition. Elle répond aussi à une réelle demande. Tout le monde ici à Bouffioulx et dans le coin est attaché d’une manière ou d’une autre à la poterie."

Enfin, cette fête c’est aussi attirer les curieux et les éventuels acheteurs : "Nous connaissions la poterie de Bouffioulx de nom mais nous n’étions jamais venus, explique ce couple de Gosselies. Il y a vraiment des pièces remarquables et c’est une belle découverte pour nous."

Un peu plus loin, la relève est peut-être là : ce papa a voulu accompagné son fils : "Il suit pour l’instant des cours à l’académie de Châtelet et il adore la poterie. Du coup, j’ai décidé de venir ici avec lui, et je pense qu’il va se tester aux ateliers pour les enfants qui sont proposés tout à l’heure."