Boudé pendant deux ans, le talon reprend de la hauteur.

Eclipsés par les pantoufles dès le début de la pandémie puis par les sneakers, les boots et les ballerines dans le monde d'après, les talons hauts renaissent (enfin) de leurs cendres pour opérer un retour en force dans les semaines à venir. Une excellente nouvelle pour certaines, une très mauvaise pour celles qui ont découvert le plat et l'ont apprécié au point de ne plus pouvoir s'en passer.

Car le port de chaussures à talons hauts, un art qui se doit d'être parfaitement maîtrisé, n'est pas sans risques ou sans douleurs, demandant une certaine dextérité que la plupart des femmes peuvent avoir perdu depuis le début de la crise sanitaire.