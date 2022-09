Bouddhisme : pourquoi les scandales et dérives sont passés sous silence en Occident ?

Cette histoire n’est malheureusement pas un fait isolé. La journaliste Elodie Emery a énormément travaillé sur une histoire du même genre, mettant en cause le gourou Sogyal Rinpoché, décédé en 2018. Wandrille Lanos analyse :

On a compris qu’en fait, on avait affaire à un système. Un système, ça veut aussi dire qu’on retrouve des dénominateurs communs entre toutes les histoires. Et on s’est rendu compte que plusieurs signaux d’alerte avaient été envoyés aux plus hautes instances du bouddhisme tibétain, notamment au Dalaï-Lama.

Lors d’une grande conférence qui se tient à Dharamsala, en 1996, on peut ainsi voir les maîtres occidentaux demander au Dalaï-Lama de réagir à ces affaires de violences et d’abus sexuels. Mais il ne signera pas la charte de bonne conduite proposée.

Pourquoi ? L’interprétation est multiple, selon Wandrille Lanos.

On peut estimer notamment que le Dalaï-Lama a pensé que ce n’était pas son rôle, en tant que chef religieux. A l’époque, il était un chef politique très important d’une communauté en exil et il devenait une personnalité de premier plan, mondiale. Les chefs d’Etat commençaient à reconnaître la cause tibétaine. Il a dû penser que ce n’était pas le bon moment pour révéler des failles au sein du bouddhisme tibétain.

Par ailleurs, en tant que représentant d’une des 4 écoles principales du bouddhisme tibétain qui connaissaient entre elles des dissensions en interne, son rôle politique était très important.