Boucle du Hainaut : la ministre Tinne Van der Straeten met en garde contre une situation "lose-lose-lose"

La ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), a mis en garde ce mardi contre les conséquences d'un retard dans le projet de la "Boucle du Hainaut". Des milliers d'emplois et les objectifs belge de réduction d'émission de gaz à effet de serre sont en jeu, a-t-elle averti en commission de la Chambre en réponse à des questions de Bert Wollants (N-VA) et Catherine Fonck (Les Engagés).

"Un retard de la Boucle du Hainaut signifiera une situation lose-lose-lose: un prix plus cher, plus d'émission de CO2 et des milliers d'emplois menacés. En outre, cela signifie que l'on ne pourra plus construire à temps des éoliennes en mer. Si la capacité tombe, une autre capacité devra suppléer dans le même délai. Le monde à l'envers. Alors que nous devons nous passer du gaz, en bloquant l'éolien, nous devrons disposer d'une capacité supplémentaire en gaz", a dit la ministre écologiste.

La "Boucle du Hainaut" est une ligne électrique à haute tension qui sera aménagée par Elia entre Mont-de-l'Enclus et Courcelles, et qui passera par le territoire de quatorze communes. Le projet suscite une vive opposition locale, semblable à celle qui a entouré "Ventilus" en Flandre occidentale. Il est d'une importance particulière pour l'approvisionnement électrique de la Belgique puisqu'il permettra de transporter l'électricité produite par le parc éolien Princess Elisabeth en mer du Nord, à sa pleine capacité, soit 3.500 MW. La délivrance du permis est attendue en 2026 de manière à ce que la ligne puisse entrer en service en 2030. Le tracé de la ligne relève de la compétence du gouvernement wallon.