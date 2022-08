Bouchons en France, Allemagne, Suisse : la route des vacances bien encombrée

Les routes des vacances étaient bien encombrées samedi, en ce deuxième week-end de chassé-croisé entre les vacanciers en partance et ceux qui reviennent de voyage.

En France, la journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs dans la majorité du pays et même noir pour le sud-est par Bison Futé. La journée est aussi colorée de rouge dans le sens des retours. Dimanche devrait être plus calme, le pays étant classé vert pour les retours ainsi que pour les départs, sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l’arc méditerranéen, teintés d’orange dans les deux sens, selon l’organe officiel d’information trafic.

Bison Futé comptabilisait, à 12h13, 1084,10 kilomètres de bouchons cumulés sur l’ensemble du territoire. Dans ses prévisions, l’organe estimait que le pic d’embouteillages devrait être atteint au niveau national entre 11h00 et 13h00 mais prévenait que les difficultés devraient rester élevées jusqu’à 20h00.