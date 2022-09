"Bouches Cousues" le nouveau spectacle d’Olivia Ruiz au W:Halll ce 30 septembre

Je ne sais pas si vous vous êtes aussi gourmands que nous, en tout cas, on se souvient avec émotion du premier tube "La Femme Chocolat" d’Olivia Ruiz. Depuis 2005, l’ex-candidate de la Star Academy a prouvé qu’elle savait tout faire : elle écrit des romans, joue au cinéma et à la télé, compose des comédies musicales et des chansons de plus en plus personnelles.

"Bouches cousues", c’est le nom du spectacle que vous seriez bien inspiré d’aller découvrir au W:Halll le 30 septembre : une quête identitaire et poétique, sur fond d’histoire de l’Espagne, avec son lot de tragique et de magistral. Attention, claque à l’horizon !