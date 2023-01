“Bouche cousue” : la parole des victimes face aux violences intrafamiliales

Le chiffre laisse pantois : le juge du tribunal de Bobigny, au sein de "Bouche Cousue", suit 536 enfants en protection de l’enfance par an. Cela permet à peine d’imaginer les cas recensés en la matière et les traumatismes qu’il reste quand les enfants souffrent de violences au sein de leur famille. Parmi ces victimes encore marquées, il y a Céline. Elle a reçu ses premiers coups de ceinture car son père voulait en faire une grande pianiste depuis sa petite enfance, au point de la punir à chaque erreur. Au fur et à mesure du temps, les violences vont augmenter à un rythme soutenu : elle est frappée quand elle joue mal, se retrouve privée de nourriture ou à la manger entièrement mélangée sous prétexte qu’elle "joue de la bouillie". Le tout s’est fait de manière instituée :