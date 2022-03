Bottines, médicaments, sacs de couchage… Comment venir en aide à l’Ukraine au départ du Hainaut ?

Les initiatives se multiplient pour venir en aide aux Ukrainiens, plongés dans la guerre. On dénombre beaucoup de démarches spontanées, pas toujours organisées, et essentiellement guidées par l’urgence. Des Belges d’origine ukrainienne, dont la famille est restée au pays, sous les bombes. Ainsi, Nykola et Tetyana. Ils habitent Monceau-sur-Sambre. Et ce jeudi 3 mars, ils prendront la route de l’Ukraine, dans leur voiture un peu incertaine dont ils espèrent qu’elle tiendra plus de 2000 kilomètres et 23 heures de route minimum pour apporter de l’aide à leurs proches et aux civils touchés par le conflit.

Quelle aide ?

Le couple (dont nous ne révélons pas le nom de famille par précaution) se mettra en route ce jeudi 3 mars 2022, probablement en fin de matinée. Pour le moment, Nykola et Tetyana ont réussi à rassembler quelques sacs de couchage et médicaments. Mais ils ont grandement besoin de générateurs, de sous-vêtements chauds, de chaussures de sécurité ou chaussures militaires, de chaussettes chaudes, de tentes, de sacs de couchage. Ils aimeraient aussi emporter avec eux des médicaments contre la douleur et la fièvre, des antibiotiques à large spectre (même entamés, mais non périmés) "même s’il ne reste qu’une plaquette dans la boîte", se désole Tetyana, ainsi que des bandages. Objectif : rejoindre les zones où se trouvent les membres de leur famille, et aider la population, du mieux qu’ils peuvent, avec ce qu’ils auront récolté.

Le couple s’inquiète pour la famille, restée en Ukraine. La maman, les frères, les cousins, les neveux, dont certains ont pris les armes.

Ils lancent des appels sur leur page Facebook pour récolter ce qui pourrait être utile aux Ukrainiens en guerre, et ils se risqueront à prendre le départ pour tenter d’être utiles.

Nykola et Tetyana espèrent remplir leur voiture grâce aux dons matériels qui peuvent être déposés chez eux, route de Trazegnies, 295 à Monceau-sur-Sambre, ce mercredi 2 mars uniquement, puisqu’ils prendront la route jeudi matin… dans l’espoir d’être utiles.