Botte du Hainaut : les habitants sont les plus grands consommateurs d’antibiotiques

Les wallons et plus particulièrement les habitants de la botte du Hainaut consomment plus de médicaments que la moyenne nationale. C’est particulièrement vrai pour les antibiotiques. Ce constat ressort d’une analyse détaillée contenue dans un rapport de l’Inami qui a collecté les données des achats en pharmacie. Alors pourquoi cette surconsommation dans la botte du Hainaut ? Quelle en sont les causes ?

"Très difficile de répondre à cette question complexe, réagit Sébastian Laurent, le président de l’association des médecins généralistes de la Région des Fagnes. Il n’y a aucune certitude mais on peut se lancer sur des pistes d’explications. Il y a la pression de certains patients (comme les agriculteurs par exemple) qui veulent des antibiotiques pour guérir plus vite et reprendre au plus vite leur travail. On peut se pencher aussi sur la moyenne d’âge de la patientèle, plus élevée en milieu rural. Et puis on le sait, dans notre région, la moyenne d’âge des médecins est plutôt élevée et les médecins plus âgés ont été moins sensibilisés, à l’époque de leurs formations, à l’importance de limiter les prescriptions d’antibiotiques… Voilà ce sont des pistes de réflexion et on doit les étudier plus en profondeur."

Une étude plus approfondie de ces chiffres bruts, c’est ce que souhaite Sébastian Laurent : "Ces chiffres sont bruts et demandent d’être affinés pour pouvoir réagir. A quelle catégorie de patients, dans quelle commune, prescrit-on tel ou tel antibiotique ? Ce sont des données qui permettraient d’ajuster les habitudes de prescription. Mais la balle est dans le camp des épidémiologistes qui pourraient alors évaluer si un changement d’habitude de prescriptions a une influence sur le taux de bactéries multirésistantes dans une région."