Botte du Hainaut : les communes choisissent à nouveau l’AIESH pour leur électricité

Contre toute attente, les 6 bourgmestres de la Botte du Hainaut (Sivry-Rance, Momignies, Beaumont, Erquelinnes, Froidchapelle et Chimay) se sont prononcés dès hier soir au sujet de leur futur gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, et leur choix est une petite surprise : ils vont continuer de travailler avec l’AIESH, l’Association Intercommunale d’Electricité du sud Hainaut, le distributeur historique de la région. Une petite surprise parce qu’Ores, le plus important gestionnaire de distribution d’électricité de Wallonie, avait fait des propositions, notamment financières, qui méritaient d’être examinées avec attention. Il promettait ainsi de baisser la facture de l’ensemble des ménages et entreprises de cette zone, 20.000 contacts, soit une économie globale d’1 million d’euros par an.

La société annonçait aussi le remboursement de 15 millions d’euros aux communes, qui correspondent à un trop-plein de capital versé à l’époque à l’AIESH. Concernant le dividende annuel, il est aussi garanti, alors que l’intercommunale a dû, pour verser celui de 2020, vendre des participations parce qu’elle est en perte.

Ores s’engageait également à conserver l’ensemble des 51 emplois et à garder un point d’ancrage dans la région.

Intercommunale créée en 1925

De son côté, l’intercommunale AIESH estime qu’elle fournit un service de proximité à ses 7 communes là où Ores, qui couvre 202 communes wallonnes, travaille sur la globalité. L’intercommunale affirme aussi avoir déjà fait les investissements pour accueillir plus de photovoltaïque, d’éolien et de prises de recharges de voitures électriques. Selon Bruno Lambert, le bourgmestre de Beaumont, c’est la volonté de préserver un outil local qui a fait pencher la balance. " C’est la volonté de garder un ancrage communal sur notre territoire et d’être à la manœuvre de la gestion de l’outil. C’est une intercommunale qui est capitalisée à 100% par les 6 communes, et Nous sommes en fait 6 actionnaires à pouvoir mettre le curseur là où il le faut. Entrer dans une méga structure aurait dilué votre pouvoir de gestion."

Concernant la baisse de la facture d’électricité promise par Ores, le bourgmestre répond : " c’est une promesse à court terme car de manière générale, les prix sont garantis jusqu’à fin 2023. Après, ce sera un grand barnum et on ne peut pas s’avancer au-delà. On ne peut pas dire que la tarification sera plus ou moins chère, personne ne le sait encore. De toute façon, selon les rapports des experts, nous sommes dans les moyennes tarifaires au niveau de l’électricité. Quant aux 15 millions rétrocédés par Ores, c’est à la fois beaucoup et peu car c’est étalé sur 20 ans et répartis entre 6 communes ! "

Les bourgmestres ont également demandé à l’AIE-SH de présenter un plan stratégique en matière de réalisation opérationnelle et de gestion financière. L’accord est prévu pour les 20 années à venir.



Les communes exprimeront ensuite leur choix officiel dans les semaines à venir, via leurs conseils communaux. Mais c’est la Cwape, le régulateur wallon du marché et le gouvernement wallon qui auront le dernier mot.