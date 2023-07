Botrange (Waimes) : il y a un siècle, le sommet de la Belgique changeait de lieu

C’est après la 1re guerre mondiale et la signature du traité de Versailles que la Belgique du Roi Albert 1er obtient les cantons de l’Est auparavant allemands.

Le sommet de la Belgique qui était jusque-là les 674 mètres de la Baraque Michel, à seulement 2 kilomètres et demi, change de place : ce sera Botrange et ses 694 mètres. C’est le lieutenant général Baltia, haut commissaire pour les Cantons de l’Est, qui décide de marquer ce changement de territoire en érigeant un monument et pour que le monument se voit mieux, on construit cette butte de 6 mètres de haut avec un escalier et la stèle à son sommet… À 700 mètres d’altitude.



Avec les Fagnes à ses pieds le site classé de la butte Baltia est un des 15 monuments qui marquent les changements successifs de frontières d’une région ballottée entre principauté de Stavelot, de Liège, duchés de Luxembourg, de Limbourg, Prusse, Pays-Bas, Allemagne et enfin Belgique.

Pour commémorer les 100 ans de cette butte Baltia, une série d’activités sont prévues les 9 et 10 septembre prochains avec des randonnées pédestre (inscription obligatoire), cycliste mais aussi des expositions sous chapiteau : Botrange au fil de l’histoire, la cartographie des Hautes Fagnes et les 44 points culminants d’Europe.