Boston veut maîtriser l'épidémie de Covid-19 en analysant ses eaux usées

Plus de trois ans après son apparition, le Covid-19 est loin d'être éradiqué. Or l'un des moyens de surveillance les plus fiables pour juger de son évolution au sein de la population est d'étudier la qualité des eaux usées. Aux États-Unis, Boston a décidé de se lancer dans un vaste programme à l'échelle de la ville entière afin de prévenir d'éventuels nouveaux pics.