Boston s'impose à Miami et prend une option sur la finale des play-offs

Les Celtics, très dissuasifs en défense et à l'efficacité offensive retrouvée en seconde période, dans le sillage de Jaylen Brown, se sont imposés (93-80) sur le parquet du Heat pour se rapprocher d'une première finale NBA en douze ans, mercredi en play-offs.

Boston, qui mène désormais 3-2 dans cette série, aura l'occasion de finir le travail vendredi en son TD Garden. Un scénario d'autant plus crédible que contrairement aux quatre premiers matches, très serrés, cette cinquième joute a mis en lumière de grosses faiblesses dans l'attaque de Miami, à la limite du rédhibitoire.

Une statistique illustre particulièrement la carence d'adresse floridienne survenue au plus mauvais moment, celle des tirs à trois points: 7/45. Et si la moyenne (15,6%) est si abyssale, ce n'est pas uniquement le fait des Celtics, car le Heat a raté de nombreux tirs ouverts, à l'image de cet "air-ball" (tirs sans toucher le cercle) de Butler pour commencer le dernier quart-temps, enchaîné par un deuxième bien plus près du panier.