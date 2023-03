"Borsalino", la rencontre choc Belmondo-Delon à voir dans Classic Ciné sur La Trois

Classique du cinéma français, le film de Jacques Deray réunit deux des plus grandes stars de l'époque : Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Borsalino est à (re)découvrir le mercredi 29 mars à 20h40 sur La Trois et Auvio.

Comment est né ce film culte de 1970 ? L'acteur de légende Alain Delon est à l'origine du projet. C'est sur le tournage de La Piscine que la star lit le roman d’Eugène Saccomano, Bandits à Marseille. Il raconte les aventures de deux voyous qui tentent de devenir les caïds de la pègre marseillaise. Alain Delon propose alors à son ami et réalisateur Jacques Deray de l’adapter au cinéma.

Quand Belmondo est contacté pour participer au projet, il se montre intéressé mais attend de recevoir un scénario de qualité. Il donne finalement son accord, et les deux monstres du cinéma français se retrouvent donc autour d'une histoire de gangsters. Borsalino devient un énorme succès populaire, avec plus de 4,7 millions d'entrées en France. La soi-disante rivalité entre les deux comédiens contribue d'ailleurs à cette réussite. La presse fait en effet ses choux gras du procès intenté par Belmondo à Delon, pour une histoire de formulation contractuelle non respectée sur l'affiche du film.

Quatre ans plus tard, une suite nommée Borsalino and Co. est développée mais se fait sans Jean-Paul Belmondo et recueille moins de succès au box-office. Il faudra attendre 1998 pour retrouver les deux titans à l'affiche du même film, avec Une chance sur deux de Patrice Leconte dans lequel ils partagent la vedette avec Vanessa Paradis.