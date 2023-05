Bornes de recharge pour véhicules électriques : la Wallonie toujours à la traîne

"Il n’est pas encore trop tard", ajoute Hugues Dhayer. "La France a comblé son retard en un an à peine et elle dispose à présent de plus de points de charge que l’Allemagne. Les fabricants de bornes, les installateurs et les exploitants sont prêts. Ils attendent les appels d’offres qui tardent à arriver. Mis à part la nouvelle station de Fastned, qui se trouve d’ailleurs sur un terrain privé en dehors de l’autoroute, il n’y a aucun autre projet prévu pour cette année sur les grands axes. Si on parlait d’un moteur thermique, on dirait qu’en Wallonie, il y a du retard à l’allumage !"

En attendant l’inauguration de la nouvelle station, il n’y a toujours aucune borne le long de l’autoroute sur les plus de 150 km qui séparent Liège d’Arlon. Reste à espérer que les touristes en transit disposent de cette information.