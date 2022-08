Bornes de comptage de vélos : suivre la fréquentation en temps réel.

Un internaute propose sur son blog plusieurs graphiques. John Doe (l’équivalent anglophone de Jacques Dupont, Monsieur Tout le Monde) a d’abord répertorié 17 bornes qu’il nous propose de suivre en direct. L’inévitable rue de la loi, le boulevard Général Jacques, la rue des Nerviens à Etterbeek ne sont que quelques exemples des lieux très empruntés par les cyclistes. Mais c’est le quai aux charbonnages, le long du canal à Molenbeek, qui enregistre le plus grand nombre de passages avec 3237 vélos, par exemple, ce 18 août 2022.

Vous y trouvez aussi le nombre de passage l’heure écoulée, aujourd’hui et cette année, et puis la vitesse moyenne, le nombre de vélos par heure, le nombre de cyclistes par jour, par nuit, et enfin l’heure de pointe. Et puis ce cycliste quotidien, développeur web, a mis au point les graphiques de comparaison. On voit ainsi que rue de la loi, entre juin 2021 et juin 2022, le trafic des vélos a augmenté de 70% et de 56% entre juillet 2021 et juillet 2022. Ce cycliste et informaticien passionné met son travail à la disposition de tous, gratuitement.