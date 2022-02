Boris Johnson va-t-il survivre au "Partygate" ? "Il a a survécu à beaucoup de choses"

Vous avez dirigé le bureau européen de Radio France à Bruxelles pendant une vingtaine d’années. Vous avez croisé, vous avez connu Boris Johnson quand il était à l’époque correspondant à Bruxelles ?

Oui, absolument, je l’ai croisé et je l’ai même beaucoup fréquenté puisqu’on faisait à peu près la même chose. Peut-être pas exactement la même chose, mais nous avions la même carte de presse accréditée auprès de l’Union européenne, ça, c’est certain. Est-ce que nous pratiquions la même profession que vous ou moi ? Je crois qu’il avait une approche tout à fait différente. C’était déjà à l’époque une espèce de bonimenteur, un clown, mais en même temps, on sentait qu’il était habité par une espèce d’obsession d’un destin national. Il citait souvent Churchill quand on lui demandait l’heure, c’était quelqu’un qui sortait un peu de l’ordinaire. En plus, il a toujours été persuadé que la fin justifie les moyens, quels qu’ils soient. Et aussi, en tant que journaliste à Bruxelles, il recherchait non pas ce que nous traitions au jour le jour, mais il cherchait systématiquement tout ce qui pouvait, de près ou de loin, ridiculiser les institutions européennes, au mépris de toute réalité.

À la lueur de ce qu’il était à l’époque, j’imagine que ce qui lui arrive aujourd’hui ne vous étonne pas ?

Absolument pas. Il a toujours été ce qu’il est, mais évidemment dans des fonctions de plus en plus importantes. Et ce qu’il était comme journaliste, il n’a pas changé aujourd’hui, il est toujours persuadé que sa faconde, son indéniable talent oratoire, son indifférence ou son mensonge, même patent, et aux convenances, quelles qu’elles soient, le sortiraient de tout mauvais pas. Et il en reste aujourd’hui encore persuadé, j’en suis sûr.