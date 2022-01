Boris Johnson : une enquête ouverte après des accusations d’islamophobie au sein de son parti

"On m’a dit que lors de la réunion de remaniement à Downing Street, ma 'foi musulmane' avait été soulevée comme 'un problème', qu’une femme musulmane au gouvernement mettait mes collègues mal à l’aise et qu’on craignait que je ne sois 'pas loyale envers le parti car je n’en faisais pas assez pour le défendre contre les allégations d’islamophobie'", a-t-elle déclaré.

A l’époque, on la presse toutefois de ne pas parler de ces révélations publiquement, au risque de voir sa "carrière et sa réputation détruites". Craignant d’être ostracisée par ses collègues, elle garde alors le silence. "C’était comme un coup de poing dans l’estomac. Je me suis sentie humiliée et impuissante."