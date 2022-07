Boris Johnson : de l’Europe comme tremplin au plouf de la démission d’un eurosceptique

Cette fois, le "bouffon" a raté son saut. Mais ses mauvaises blagues ont profondément marqué les esprits au Royaume-Uni.

Aujourd’hui, une large partie de la classe politique britannique défend le Brexit et les idées anti-européennes de Boris Johnson ont pris encore plus d’ampleur. Et même sans lui, rien ne dit qu’à l’avenir Européens et Britanniques réussiront à apaiser les tensions post-Brexit.