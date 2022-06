Bore-out et brown-out : quand s'ennuyer au boulot est mauvais pour la santé !

Dans la littérature, le bore-out et le burn-out sont peu étudiés. Le burn-out est surdiagnostiqué. Pourtant, les symptômes sont similaires aux trois pathologies : fatigue, stress, rumination mentale, douleurs physiques inexpliquées… Quand vous vous présentez auprès d’un professionnel de la santé, il y a de grande chance que l'on vous diagnostique un burn-out, car le bore-out et le burn-out sont des pathologies dont on parle relativement peu. Comment les différencier ?

"Le bore-out" est une difficulté de vivre au travail, lié à un ennui profond.

La personne touchée perd son envie de travailler à cause de l’absence effective de tâches à faire. Il ressent une inadéquation entre ses compétences et ce qu’on lui demande de faire. En général, elle s’ennuie car elle fait très vite ce qu’elle à faire. Dans un premier temps, la personne essaye de trouver des choses à faire. Elle va participer à plusieurs formations pour développer de nouvelles compétences, elle demande à ses collègues et managers pour trouver ce qu’elle peut faire, et s’épanouir. Mais à terme, malgré tout ces efforts, elle va avoir un sentiment d’inutilité et une perte de confiance car ses compétences ne sont pas valorisées et exploitées par son entreprise.