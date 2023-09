Booster votre dopamine grâce à une décoration colorée, c’est possible ?

Après des années minimalistes en demi-teinte, l’heure est à nouveau à la couleur.

En témoigne le Viva Magenta, ce carmin aux tonalités profondes qui a été élu couleur de l’année 2023 par le Pantone Color Institute. Mais ce n’est pas le seul coloris à privilégier si vous voulez épouser la tendance "dopamine décor". En effet, cette dernière se caractérise par une explosion de couleurs aux tons joyeux.

Bien que le maximalisme soit à la mode depuis un certain temps déjà, le "dopamine décor" associe la profusion d’objets avec une abondance de couleurs. Ainsi, un canapé en velours bleu pétrole peut s’associer avec des coussins jaune vif et un tapis graphique, à dominance rose et prune. Le tout, dans une pièce dont les murs ont été habillés d’un papier peint graphique, pour apporter à l’ensemble une touche guillerette.