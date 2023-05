Booste ta confiance en toi avec la Jam Session de K.Zia

Est-ce que tu peux nous parler de ton morceau "I Got Your Back"?

"Je l’ai dédicacé à une amie à moi. C’est une chanson que j’ai écrite il n’y a pas trop longtemps, du coup elle fait partie de mon dernier album sorti en 2022. Je l’ai écrite parce qu’elle m’a appelée en me disant qu’elle avait besoin de moi, de soutien et d’un câlin. Et moi j’était en train de vivre pour la première fois de ma vie une dépression. Du coup, je n’arrivais même pas à subvenir à mes propres besoins, donc encore moins aux besoins de quelqu’un d’autre. En plus c’était le confinement et elle habitait dans un autre pays. Je me suis demandé : qu’est-ce que je peux faire d’où je suis et avec l’énergie que j’ai ? C’est pour ça que j’ai écrit cette chanson, "I Got Your Back" : même si je ne suis pas avec toi physiquement, je suis là et t’es pas toute seule dans ce que t’es en train de vivre."

Découvrez-en bien plus sur l'artiste dans la vidéo de la Jam Session en début d'article. Et surtout, ne manquez pas K.Zia en concert lors des Aralunaires 2023 ce 06 mai à Arlon !

Chaque semaine, Jam vous propose une rencontre avec un artiste de la FWB sous la forme d’une Jam Session, comportant une interview et plusieurs morceaux live.

Retrouvez nos éditions précédentes :