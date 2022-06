Boom de l’immobilier à la mer du Nord : découvrez les communes où les prix ont le plus augmenté

Qui achète à la mer et pourquoi

Les acheteurs ont en général entre 50 et 60 ans et ils optent pour une seconde résidence qu’ils ne souhaitent, a priori, pas louer. Bart van Opstal donne plus de détails : "Ils ont de l’épargne et face à l’incertitude des marchés financiers, ils veulent miser sur l’immobilier qu’ils voient comme un investissement sûr. On constate qu’après le covid, les gens misent sur des vacances plus proches et veulent investir dans un bien à la côte belge et moins à l’étranger." D’autres profils achètent parfois loin de leur lieu de travail : "Les appartements les plus recherchés sont des appartements avec deux ou trois chambres. Les gens veulent plus de place car une partie des acheteurs veulent travaillent à distance depuis la mer et veulent une pièce pour travailler."

L’année 2022 ne sera pas aussi explosive

Pour Bart van Opstal, le tsunami immobilier de 2021 ne devrait pas se reproduire. "Cette hausse importante du nombre de transactions et des prix ne va pas perdurer de cette façon cette année. C’est en tout cas nos projections même s’il faut rester prudent."