Boogie Beasts : "Blues From Jupiter", le nouvel album de reprises blues à découvrir sur Classic 21

Début 2021. En raison des mesures prises suite à la pandémie de Covid-19, les salles de concert et les clubs sont fermés. Le groupe de blues-rock belge Boogie Beasts cherche donc des alternatives pour fêter son dixième anniversaire. Le 6 mars, ils sont en direct sur Facebook depuis le Studio Jupiter, le studio de leur ingénieur du son Koenraad Foesters, où ils ont également enregistré leurs deux albums précédents. Lors de ce livestream, ils décident de rendre hommage à leurs racines: le blues.

Le résultat est un set intense et énergique de 11 reprises de blues, version Boogie Beasts, qui est accueilli avec enthousiasme par le public fidèle que le groupe a rassemblé au cours de la dernière décennie. Il n'a fallu que quelques jours avant que le groupe soit approché par Reinhard Holstein, patron du label allemand Juke Joint 500, qui lança l'idée de sortir cette session live sur un album. Les Boogie Beasts acceptèrent mais, comme ils étaient sur le point de sortir leur troisième album 'Love Me Some', ils décidèrent de postposer la sortie à l'automne 2022. C'est ainsi que le 4ème album de Boogie Beasts, intitulé 'Blues From Jupiter', sortira le 14 octobre sur le label allemand Juke Joint 500 (CD & vinyle) et le label belge Naked (format digital).

Plus tôt cette année, le groupe a déjà sorti un 1er single, 'Grinnin' In Your Face', adaptation groovy d'un morceau original de Son House. Le second single 'Who'll Be Next' vient de sortir et est une reprise de la légende du Chicago blues, Howlin' Wolf.

"Bien que notre musique soit principalement influencée par le hill country blues, nous avons également joué pas mal de reprises Chicago blues à nos débuts. C'est le cas de ce morceau, interprété en 1955 par le grand Howlin' Wolf. En fait, il a été écrit par Mel London, un producteur qui, à l'instar de Willie Dixon, fournissait régulièrement des chansons à des artistes de Chicago comme Muddy Waters, Elmore James, et Howlin' Wolf.

Howlin' Wolf, né Chester Arthur Burnett, était un showman incroyable qui pouvait s'emparer de chansons qui n'étaient pas les siennes et se les approprier de manière spectaculaire. Le riff de guitare répétitif ainsi que les paroles crues et désespérées de 'Who'll Be Next' nous ont inspiré cette version rapide et garage-rock."