Booba soutient Pierre de Maere après la polémique des Victoires de la musique

Après la polémique suite à la victoire de Pierre De Maere face au rappeur Tiakola lors des Victoires de la musique, Booba a soutenu le jeune chanteur belge. Un soutien qui a étonné l’intéressé.

Lors de la cérémonie des Victoires de la musique, Pierre de Maere a été sacré "Révélation masculine de l’année". Il était face à Jacques, Lujipeka et Tiakola, jeune rappeur de 23 ans originaire de Bondy (France), étoile montante du rap FR dont l’album "Mélo" est classé dans les 10 meilleures ventes d’album français de l’année 2022.

Alors que Pierre de Maere était invité dans plusieurs médias, il a avoué lui-même que Tiakola était plus méritant. "Je pense qu’en fait, Tiakola le méritait plus que moi. Pourquoi ? Parce qu’il est beaucoup plus fort en termes de plein de choses : de ventes, de visibilité, parce qu’il a fait Disque d’or en trois semaines et que ça va me mettre six mois pour le faire.", a-t-il déclaré lors d’une interview pour Yard avant d’affirmer que le scénario n’est pas vraiment étonnant : "Il fallait s’y attendre parce qu’on connaît les Victoires de la musique. Je ne pensais pas la gagner, je pensais que ce serait Lujipeka ou Tiakola. Je n’étais pas sûr pour Tiakola parce que l’émission est connue pour ça… C’est un comité qui n’écoute pas de rap, qui n’est pas attentif à ce qu’il se passe au niveau du rap. Et donc en fait, je savais que j’allais prendre une sorte de shitstorm si je gagnais contre Tiakola. Je pense que Lujipeka a repris lui aussi une shitstorm… Parce que le mec (Tiakola) le méritait. Je ne le prends pas pour moi, je pense qu’ils sont énervés vis-à-vis de l’académie, enfin du système de l’émission, de la cérémonie. Ce que je comprends très bien. Et il est temps qu’il y ait une nouvelle cérémonie pour récompenser officiellement le rap qui, médiatiquement, est méprisé."

Si Pierre parle de "Shitstorm", c’est parce que sa victoire face à Tiakola a éveillé la colère de beaucoup d’adeptes de rap et d’artistes : "Tiakola méritait amplement de gagner les Victoires de la musique, sa performance était une masterclass et jusqu’à maintenant c’est zéro faute, que des hits. Dégoûté, c’est du vol", a tweeté Mokobé du célèbre groupe de 113, rapporte Huffpost. Même son de cloche pour Sam’s, rappeur et acteur, notamment de la série "Validé" qui, malgré la déception, avoue ne pas être surpris : "Vraiment pas étonné de la non-victoire de Tiakola… Il est au-dessus de la mêlée, il mérite 100 fois, sa performance était magistrale, mais c’est LEUR cérémonie chaque année. Ils nous le font comprendre, on le sait, mais on espère pour rien."

Contre toute attente, le rappeur Booba, qui n’hésite pas à clasher tout ce qui bouge, a complimenté Pierre de Maere en soulignant une petite ressemblance avec Jacques Brel : "Moi j’aime bien franchement, c’est original mi-matelot mi-rugbyman, les “R” un peu roulés à la Brel, bon les mocassins me perturbent un peu, mais c’est un détail. Sylvie au synthé en totale détente short col V, le guitariste aux couleurs de la Russie, nan bon del, force à lui", a tweeté le Duc en réagissant à la performance de Pierre dans l’émission "Quotidien".

Un soutien qui, visiblement, a laissé le chanteur belge sans voix. "Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît", a-t-il écrit sur Twitter avant de partager "Validé par le DUC et vous ?" sur Instagram.