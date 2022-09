Booba chante avec sa fille lors de son concert

Ce samedi 3 septembre, Booba a rempli le Stade de France, une première pour le rappeur français. Lors de ce concert, il en a profité pour faire quelques surprises à son public.

Parmi les surprises, on a pu voir un duo inattendu avec sa fille. Booba a décidé de reprendre le titre "Petite fille" en duo avec Luna.

La jeune fille en a profité pour saluer la foule immense devant elle avant de chantonner quelques mots en français. Luna a conclu son passage en criant au Stade de France "Bonjour la France" ce qui a déclenché les cris du public.

Il faut savoir que la famille Booba vit aux Etats-Unis.

Après le concert, le rappeur a déclaré dans un tweet : "Ma fille m'a demandé si il y avait un plus gros stade. J'ai dis non ma chérie c'est terminé. On a fini le jeu!"

Ce qui est certain, c'est qu'avec ce duo, Booba a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.