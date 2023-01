Bonus non-payés, jacuzzi à l’arrêt, soins chez le kiné décomptés : à Anderlecht, il n’y a plus de petites économies

Dimanche, Hendrik Van Crombrugge annonçait à l’issue de la défaite contre l’Union Saint-Gilloise que le club ne comptait plus sur lui. La direction espère pouvoir toucher une indemnité de transfert et compte récupérer le salaire, parmi les meilleurs du noyau. Il s’agit d’une nouvelle manœuvre pour redresser des comptes désespérément dans le rouge.

En marge du dégraissage qui s’annonce, dans lequel pourraient suivre Adrien Trebel ou Lior Refaelov, et du départ de Jean Kindermans, débarqué après vingt années au club, on apprend que Neerpede est devenu le temple de l’économie de bouts de chandelles. Plusieurs joueurs ont sursauté en constatant que… le jacuzzi dévolu aux joueurs du noyau A n’était plus chauffé, par souci d’économie d’énergie. Ce n’est pas dramatique en soi, nombreux sont les clubs qui ne disposent pas de ces installations de confort, mais le signal envoyé par la direction est interpellant : celui d’un club qui peine à payer ses factures.

Plus surprenant encore, en passant chez le kiné, les joueurs doivent désormais décompter le nombre de straps qu’ils utilisent pour se soigner. Certains ont halluciné à la vue de cette règle, car il ne s’agit plus ici de confort mais bien de soin à apporter à l’outil de travail principal des joueurs : leur corps.