Bonus de pensions à la Chambre : le dossier transmis au parquet

Le Service fédéral des Pensions a transmis au parquet le dossier des indemnités complémentaires aux pensions de certains hauts fonctionnaires de la Chambre, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.

"L'administratrice générale du Service Pensions et l'ensemble de son administration ont pris leur responsabilité suivant le code de déontologie de la fonction publique et l'intégrité exigée de la part de l'administration et a porté à la connaissance du parquet les faits concernant les pensions de certains hauts fonctionnaires de la Chambre. Il appartiendra à la justice de gérer la suite du dossier et de qualifier les faits", a déclaré l'administration fédérale des Pensions dans un communiqué.