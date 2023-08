Bons d'État : certaines banques augmentent leurs taux à court terme

Ce mardi matin, le gouvernement belge a annoncé l’émission de bons d’État d’une durée d’un an avec un taux significativement élevé. C’est la première fois qu’une telle formule est proposée aux Belges. Le taux est de 2,81%, ce qui place ce produit d’épargne comme le plus avantageux du marché.

L’objectif avoué derrière ce bon d’État est de "contraindre" les banques à augmenter leurs propres taux d’épargne, actuellement compris entre 1% et 2%. Le meilleur taux disponible est de 2,3%.

Objectif atteint, les petites banques réagissent

L’objectif semble être atteint, car certaines banques ont déjà annoncé proposer des alternatives aux bons d’État. Dès ce mercredi, Argenta propose un compte d’épargne à court terme à 4,01% brut. Avec le précompte mobilier de 30%, le taux net correspond au bon d’État, soit 2,81%.

De même, la Deutsche Bank annonce également la proposition d’un compte d’épargne similaire avec un rendement encore plus attractif, à 2,87% net après 12 mois. Cependant, tout le monde ne pourra pas y accéder. Contrairement au bon d’État qui nécessite un dépôt minimal de 100 euros, les conditions d’entrée pour le compte à terme de la Deutsche Bank sont plus exigeantes, avec un montant initial de 100.000 euros. Parallèlement, la banque allemande distribue également ces bons d’État sans frais supplémentaires.

La banque AXA propose également un compte à terme alternatif aux mêmes conditions que le bon d’État. Leo De Roeck, chargé de communication pour la banque AXA, commente : "Certains clients préfèrent ne pas déplacer leurs fonds, c’est pourquoi nous leur offrons cette alternative afin qu’ils puissent également profiter de ce taux avantageux à court terme."

Tout comme le bon d’État, ces offres sont limitées dans le temps et seront disponibles jusqu’au 1er septembre 2023.

Un "gentlemen’s agreement" pour les grandes banques

Nous avons contacté deux autres banques considérées parmi les plus influentes du pays : Belfius et BNP Paribas Fortis. Les deux institutions expliquent qu’il existe un "gentlemen’s agreement" pendant la période d’émission des bons d’État, ce qui signifie que les banques ne rivaliseront pas entre elles. Ces deux banques distribuent également les bons d’État en obtenant une commission. Valéry Halloy, chargé de communication pour BNP Paribas Fortis, explique : "Il est difficile de prédire quel sera l’intérêt de nos clients pour ces bons d’État […] À nos yeux, notre rôle est également d’accompagner les clients investisseurs pour assurer une diversification optimale de leur portefeuille, et les bons d’État en font partie."

De son côté, Febelfin, l’organisation qui défend les intérêts des institutions bancaires, examine soigneusement l’offre proposée par l’État et interroge les banques partenaires avant de prendre position officiellement.

Un investissement intéressant pour freiner l’inflation

Ces taux sont avantageux, mais rappelons-le, l’inflation en juillet a été évaluée à 4,14%. Placer son argent dans l’un de ces comptes ne permet pas réellement de s’enrichir, mais plutôt de contrer l’effet de l’inflation sur ses économies. C’est donc un investissement judicieux si vous n’avez pas besoin de ces fonds dans l’année à venir.