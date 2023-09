Bons d’État : le patron de la banque Belfius critiqué par des politiques de gauche

Cette semaine, le patron de la banque Belfius a été invité à la télévision pour donner son avis sur l’incroyable ruée des particuliers belges sur le bon d’Etat. Et malgré d’infinies précautions langagières, malgré le fait qu’il disait que ce qu’il expliquait était juste une mécanique bancaire et pas nécessairement son avis personnel ou une réalité de demain, eh bien il s’est littéralement fait flinguer par des représentantes du Parti socialiste et du parti écolo.

Le crime du patron de Belfius a été de dire que l’argent qui a été retiré par les particuliers en Belgique en faveur du bon état, c’est de l’argent qui risque de ne plus pouvoir servir pour des crédits demain. Et donc, aussitôt dit, aussitôt flingué en public. Les politiques en question se sont enflammés littéralement pour dire qu’en creux, c’est une forme de menace de diminuer les crédits. Mais quelle menace ? On peut aimer ou pas le propos, c’est de la pure mécanique bancaire. Une bonne partie des 300 milliards d’euros qui sont déposés aujourd’hui sous forme de dépôts bancaires ne dorment pas. Contrairement à ce que le grand public pense. Ces dépôts sont utilisés pour octroyer des crédits aux particuliers et aux entreprises. Il n’y a qu’une petite partie de ces 300 milliards d’euros qui reste bloquée. La grande majorité de cette somme. Elle est donc réinvestie dans l’économie sous forme de crédits. Mais si BNP Paribas Fortis l’a annoncé, a perdu 6 milliards d’euros ou Belfius 4 milliards au profit du bon d’Etat, c’est mécaniquement autant d’argent qui n’ira sans doute pas sous forme de crédits, surtout si l’Etat a la bonne idée de lancer d’autres bons d’Etat d’ici quelques mois, ce qui est son droit.