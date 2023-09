Bons d’Etat, la Belgique Japon de l’Europe ?

Les bons d’État lancés par le ministre Vincent Van Peteghem sont une réussite. Une réussite historique. Plus de 20 milliards d’euros. Le ministre se fait un nom. Politiquement, c’est un signal fort de confiance en l’État.

Le Japon de l’Europe

Confier son épargne, même pendant un an, à l’État nécessite un minimum de confiance. Dans cette époque de méfiance généralisée, où les nationalistes flamands en particulier ne cessent de dire que l’État fédéral est au bord de la faillite, que nous sommes la nouvelle Grèce de l’Europe, le bon d’État oppose un flagrant démenti.

Qui mettrait son épargne dans un État au bord de la faillite ? Ça ne veut pas dire que les finances de l’État sont bien gérées, mais que, malgré les déficits et l’endettement spectaculaire du pays, sur le marché de l’épargne, l’État belge est considéré comme fiable. Et beaucoup plus qu’espéré par le gouvernement lui-même.

Un État qui se finance facilement auprès de ses citoyens, ça envoie un signal au marché, aux banques, mais aussi à tous les prêteurs internationaux. Ce message c’est que plutôt que la Grèce, nous sommes plus proches du Japon. Un pays très endetté, 260% du PIB, 74.000 euros par habitant. Nous sommes à 106% et 48.000 euros par habitant.

L’État belge est pauvre, endetté, mais le Belge est riche et épargne beaucoup.

Des banques dans les cordes ?

Voilà pour le signal au marché, mais l’objectif c’était de faire bouger les banques. Le message est clair. Tous les épargnants savent aujourd’hui que les banques rémunèrent très mal l’épargne. Exceptionnellement mal. Dans le milieu bancaire, on a fait le gros dos à l’annonce de ce bon d’État. Au fond, on préfère une opération "one shot" qu’une loi qui oblige à un taux minimum sur les livrets ou ce genre de chose. Mais on s’attendait au mieux à un succès comme le bon Leterme de 2011 : 5 ou 6 milliards d’euros. En atteignant 20 milliards, la perte commence à compter pour les banques, on s’approche des 10% de l’épargne détournée des livrets. Ce n’est pas rien, et plus que cette somme qui échappe aux banques, c’est le signal psychologique pour les épargnants. Ils ont la preuve que les banques rémunèrent mal l’épargne. Pour autant, rien ne dit que les 4 grandes banques qui structurent le marché vont s’adapter. Il est même assez probable qu’elles ne bougent pas. Maintenant que la période de souscription est finie, elles peuvent espérer un retour à la normale. Le cauchemar pour elles serait que l’État lance ce type de bons d’État de manière récurrente, tous les ans par exemple. Où pire si un gouvernement mettait en place un livret A, régulé comme en France.

Un boost électoral ?

Faire bouger les banques, ce n’est pas gagné. Au niveau électoral, ça peut avoir un impact ? Pas isolément. D’abord, une majorité de citoyens n’ont pas investi en bons d’État, parce qu’ils n’en avaient pas l’opportunité. L’épargne reste mal répartie en Belgique. Mais on est malgré tout ici dans un placement assez populaire, 250.000 particuliers ont investi. L’encours moyen, disait le ministre des finances, était de 33.000 euros, avec beaucoup donc de sommes inférieures, de quelques milliers d’euros.

Ce qui est certain, c’est que ça relativise le discours d’un État au bord de la faillite qui est le récit des nationalistes flamands. Ce qui est sûr, c’est que ça offre un nom au ministre des finances, largement inconnu du grand public. Vincent Van Petegem fait irruption dans le paysage politique. Un coup de pub évident pour lui et son parti, le CD&V, qui n’a quasiment rien obtenu de sa grande réforme fiscale. Ça ne va pas changer le cours de la campagne, mais ça restera comme une réussite pour lui et pour le gouvernement. La coalition Vivaldi ne fera pas la fine bouche.