Bono n’aime ni le nom de son groupe U2, ni sa voix

Le frontman précise, notamment, que lorsqu’il entend une des chansons de U2 à la radio, il coupe le son parce qu’il ne supporte pas le son de sa voix. Il ajoute qu’il a "récemment" appris à chanter.

Quant au nom, U2, Bono ne l’aime toujours pas : "J’étais assez dyslexique et je ne réalisais pas non plus à l’époque que "The Beatles" n’était pas un jeu de mots terrible non plus."

"Dans nos têtes, ça devait sonner comme un avion espion, ou un sous-marin U-boat, c’était futuriste. Mais je n’aime toujours vraiment pas ce nom."

"Paul McGuinness, notre premier manager, nous avait dit : "C’est un super nom, ça donnera bien sûr un t-shirt, une lettre et un chiffre.""

A propos de ses performances vocales "qui le font grincer des dents la plupart du temps", Bono admet tout de même que c’est le titre "Vertigo" dont il est le plus fier parce qu’il "est celui qui permet une vraie connexion avec la foule."