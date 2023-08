Le frontman de U2, accompagné du guitariste The Edge, étaient présents au festival pour la diffusion de Kiss The Future, le documentaire à propos de U2.

Le public s’est rapidement mis à chanter en chœur avec Bono, qui a pris le micro sans prévenir personne.

Le documentaire sur U2, Kiss The Future, réalisé par Nenad Cicin-Sain et produit par Ben Affleck et Matt Damon – chronique les relations du groupe avec la ville de Sarajevo, en pleine guerre en 1990, se terminant par l’historique concert donné dans le pays en 1997.