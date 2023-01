Bono explique que U2 se sépare tout le temps et il n’en revient pas que le groupe soit toujours ensemble après tant d’années.

Depuis sa formation en 1976, il n’y a jamais eu de séparation officiellement annoncée, mais le chanteur a expliqué dans une nouvelle interview qu’il est parfois compliqué d’être d’accord sur tout.

S’exprimant dans le cadre du podcast SmartLess, Bono explique qu’avec les autres membres du groupe – The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. – il y a souvent eu des désaccords et des disputes, avant de se réconcilier et de continuer l’aventure.

" Je n’en reviens pas qu’on soit encore tous là ", a-t-il admis. " Ce n’est pas évident d’être dans un groupe. Plus vous vieillissez, plus ça devient délicat, parce que vous avez grandi ensemble, et que vous avez pour habitude de prendre les arguments des autres. Vous êtes bon sur certains points mais chacun aime être le maître de son domaine, vous voyez ? Et c’est difficile. Vous comprenez mieux pourquoi certains jettent l’éponge. "

“Je veux dire, je m'attends vraiment à ça et le groupe se sépare tout le temps. C'est la vérité. Puis on se remet ensemble et je suis reconnaissant qu'on le fasse."