Bono évoque la découverte de son demi-frère

Le mois dernier, on apprenait que Bono et The Edge semblaient vouloir s’attaquer à la bande originale d’un film à propos de leur compatriote Jim Sheridan.

Vous connaissez certainement ce réalisateur (aussi acteur et producteur) pour avoir sorti des films comme My Left Foot (1989) ou bien encore In The Name Of The Father (Au Nom du Père, en 1993). Cette fois, Jim Sheridan dirigera le long métrage semi-autobiographique, qui racontera l’histoire de ses débuts de réalisateur en Irlande à l’aube des années 1960.

Intitulé North Star, ce biopic produit par Timothy Scott Bogart s’immisce dans la vie d’une famille irlandaise et devrait débuter en 2023.

Selon Variety, Bono et The Edge sont actuellement en discussion pour composer la musique qui l’accompagne et interpréter le titre éponyme.

Plus proche de nous, Bono s’apprête à sortir ses mémoires le 1er novembre prochain.