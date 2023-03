Bono de U2 s’excuse de qui il est en tant qu’homme et musicien

Dans une nouvelle interview pour Apple Music, avec Zane Lowe, Bono s’est lancé dans un long texte s’excusant de qui il est en tant qu’homme et en tant que musicien.

Bono et The Edge étaient invités pour discuter du concept derrière le nouvel album de U2, Songs of Surrender, sorti vendredi (17 mars), et sur leur capacité à travailler tous les deux en binôme.

Ils se demandaient s’il était approprié d’avoir une haute estime de soi et c’est à ce moment-là que Bono a sorti une lettre de sa poche : "J’ai écrit une lettre d’excuses", a-t-il dit avant de se lancer dans sa lecture.

"Je m’excuse d’avoir la déraison de la jeunesse à l’aube de la soixantaine. Je m’excuse d’être un chanteur qui s’attaque à vous, quelle que soit la direction dans laquelle vous regardez. Je m’excuse de ne pas être timide, de ne pas prendre ma retraite et de remercier bruyamment l’endroit où je travaille. Je m’excuse de tester les limites de notre groupe. Je m’excuse de vouloir faire un disque de guitare qui va tous nous faire trembler."

"Je m’excuse de répéter sans cesse que le rock 'n' roll n’est pas mort, qu’il est juste plus vieux et plus grincheux, et qu’il fait parfois des feux d’artifice avec ses changements d’humeur. Mais surtout, je m’excuse de m’être excusé".

A ce moment-là, Zane Lowe et The Edge ont éclaté de rire. Vous le verrez dans cette vidéo à 43’55 :