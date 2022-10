Bono de U2 partage un nouveau secret de famille

Bono continue à faire de nombreuses déclarations dans la presse, à l’occasion de la sortie de Surrender, ses mémoires qu’il présente lors de prestations scéniques depuis le début du mois.

C’est le 1er novembre qu’il partagera Surrender : 40 Songs, One Story, son nouveau projet d’écriture dans lequel il racontera son histoire au travers de 40 titres phares du groupe. On savait déjà qu’il y parlerait par exemple du décès de sa maman Iris, alors qu’il n’avait que 14 ans. Mais il abordera un autre fait familial.

Il vient en effet de raconter que son cousin est aussi son demi-frère.

Le père du musicien, Bob Hewson, a eu une liaison avec la sœur de sa maman. Bono, de son vrai nom Paul Hewson, a appris de la bouche de son propre père qu’il avait un frère. Son papa était alors mourant, perdant son combat contre un cancer en 2000.

Bob Hewson et la tante de Bono, Barbara, ont eu un fils ensemble, Scott Rankin. Sa maman n'en a jamais rien su.

Le chanteur de U2 avait déjà évoqué ce secret de famille en juin dernier dans l’émission " Desert Island discs " dans laquelle Rick Rubin était l’invité cette semaine :

“J’ai un autre frère, que j’aime énormément, mais dont j’ignorais l’existence ", expliquait-il alors à son hôte Lauren Laverne. " C’est vraiment de la famille proche. Je pourrais dire que mon père a eu une amitié intense avec cette merveilleuse femme, qui fait partie de la famille, et ils ont eu un enfant ensemble. Mais tout ça a été gardé secret. "

Bono a aussi expliqué qu’il avait eu l’occasion d’en discuter avec son père, avant son décès en 2001 “Je lui ai demandé s’il avait aimé ma mère et il m’a dit oui. Je lui ai aussi demandé comment cela avait pu se produire. Il m’a dit que ça s’était produit, tout simplement, et qu’il avait essayé de faire les choses bien."

"Il ne s’est pas excusé, il a juste exposé les faits. Et je suis en paix avec ça."

Il lui a ensuite été demandé si sa mère l’avait su : "Personne ne l’a su", a-t-il répondu. "Mon père avait dû gérer pas mal de choses, notamment parce que sa tête et son cœur n’étaient pas au même endroit."

Bono, qui a un autre grand frère, Norman, avait une relation compliquée avec son père. "Je pense que c’était difficile de conjuguer avec lui. Et il a dû faire face à beaucoup de choses. Il ne savait pas vraiment ce qui se passait. Et j’ai compris par la suite qu’il avait beaucoup de choses à gérer."

En présentation de cet ouvrage Surrender, il a confirmé qu’un nouvel album de la formation arriverait l’année prochaine, et sortirait sous le titre de " Songs of Surrender ". Il a évoqué les menaces qu’il a subies de la part de l’IRA, mais aussi de la part d’un chef de gang à Dublin qui avait élaboré un plan pour kidnapper ses filles. Une troisième menace était venue de l’extrême droite américaine, à la suite du succès du single "Pride (In the Name of Love)" de U2 en 1984, une chanson écrite à propos de Martin Luther King Jr.

Bono est aussi revenu sur cette controverse en 2014, lorsque U2 avait collaboré avec la célèbre plateforme iTunes pour offrir en téléchargement gratuit et automatique de son album Songs of Innocence.

Bono a enfin dévoilé hier que U2 aimerait sortir un album inspiré par AC/DC dans le futur.

C’est en interview avec le The New York Times que Bono a dit que celui-ci pourrait sortir avant Songs Of Ascent – un nouvel album dont le groupe parle depuis 2009.

Bono a précisé que Songs Of Ascent est pratiquement terminé mais en attente pour le moment. En cause, l’envie de U2 de sortir quelque chose de plus " noisy, sans compromis, avec des guitares déraisonnables. Avec ces deux albums Songs Of Innocence and Experience, notre force d’écriture est revenue. Il reste maintenant à retrouver notre feu rock ‘n’roll. Nous en avons envie et c’est pour ça qu’on va faire cet d’album. Je ne sais pas encore avec qui, on voudrait quasi du AC/DC donc peut-être Mutt Lange. Cette approche, cette discipline, cette force d’écriture, c’est ce que nous voulons. "