Bono de U2 évoque le décès de sa mère, Iris

Comme annoncé le mois dernier, Bono sortira Surrender : 40 Songs, One Story, son nouveau projet d’écriture dans lequel il racontera son histoire au travers de 40 titres phares du groupe.

On en saura notamment plus sur le décès de sa mère. Dans un nouvel extrait publié via le New Yorker, Bono explique qu’il avait 14 ans quand sa maman, Iris, s’est évanouie à l’enterrement de son père, “Gags” Rankin, en 1974. Bono se souvient que son père Bob et son grand frère Norman n’avaient plus jamais parlé d’elle ensuite.

Il ajoute : "Je crains que ce soit même pire que ça. Nous n’avons presque plus pensé à elle. Nous étions trois hommes irlandais et nous avons évité le chagrin qu’aurait suscité le fait de penser à elle ou de parler d’elle. Et même si nous venions d’enterrer notre grand-père et que notre mère n’allait pas bien, nous étions des enfants, des cousins et nous devions courir et rire. Jusqu’à ce que Ruth, la sœur cadette de ma mère, rentre dans la pièce et nous dise. "Iris meurt, elle a eu une attaque"."

“Trois jours plus tard, on nous a emmenés, Norman et moi, à l’hôpital pour lui dire au revoir. Elle était à peine vivante. Ruth attendait en dehors de la chambre avec mon père dont les yeux avaient l’air encore moins vivants que ma mère. Je suis entré dans la pièce, en guerre avec le monde entier, mais Iris avait l’air en paix. C’est difficile d’imaginer qu’une large part d’elle avait déjà disparu. Nous lui avons tenu la main."

Prévu pour le 1er novembre en version physique et audio, le livre de 576 pages parcourra les coulisses et le sens de chaque chanson, mais aussi la vie de Bono.

