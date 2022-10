Le chanteur visitera donc l’Angleterre, les Etats-Unis, le Canada, l’Irlande, la France, l’Espagne et l’Allemagne dans le cadre de cette mini-tournée pendant laquelle il racontera des anecdotes relatées dans son livre Surrender, promettant " une soirée d’histoires, de musique, et de quelques méfaits ". On sait qu’il y parlera par exemple du décès de sa maman Iris, alors qu’il n’avait que 14 ans.

Le sous-titre du livre, 40 Songs, One Story, est une référence directe aux 40 chapitres, tous nommés d’après un titre de chanson de U2. Bono a aussi créé 40 dessins originaux que l’on retrouve au fil des pages.