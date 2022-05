Bono de U2 écrit ses mémoires

Surrender : 40 Songs, One Story, c’est le titre du nouveau projet d’écriture du leader de U2, qui a décidé de raconter son histoire au travers de 40 titres phares du groupe.

Prévu pour le 1er novembre en version physique et audio, le livre de 576 pages parcourra les coulisses et le sens de chaque chanson, mais aussi la vie de Bono.

Dans un communiqué de presse, on peut lire que ce livre retracera : "ses débuts à Dublin, avec la perte soudaine de sa mère alors qu’il n’avait que 14 ans, jusqu’à l’apogée de U2 et son activisme pendant 20 ans contre le SIDA et la pauvreté".

Et c’est pour célébrer ses 62 ans hier (le 10 mai) que Bono a partagé un petit avant-goût de cette biographie dans une animation :