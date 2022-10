Bono confirme que le prochain album de U2 s’intitulera "Songs of Surrender"

Il semblerait (information non confirmée de manière officielle pour l’instant), que cet album sortirait aussi au mois de novembre pour accompagner le livre et qu’il serait constitué de ces 40 morceaux évoqués par Bono, et réenregistrés dans diverses versions pour l’occasion. Il ne s’agira pas d’un album solo de Bono mais bien du fruit du travail de tout le groupe.

Confirmed Songs on Songs of Surrender (Not complete)

“Out of Control” – U2 (From Boy)

“Stories for Boys” – U2 (From Boy)

“11 O’Clock Tick Tock” – U2 (Non-Album Single)

“Two Hearts Beat as One” – U2 (From War)

“Bad” – U2 (From The Unforgettable Fire)

“Where the Streets Have No Name” – U2 (From The Joshua Tree)

“I Still Haven’t Found What I’m Looking For” – U2 (From The Joshua Tree)

“With or Without You” – U2 (From The Joshua Tree)

“One” – U2 (From Achtung Baby)

“Until the End of the World” – U2 (From Achtung Baby)

“Wake Up Dead Man” – U2 (from Pop)

“Beautiful Day” – U2 (From All That You Can’t Leave Behind)

“Vertigo” – U2 (From How to Dismantle an Atomic Bomb)

“City of Blinding Lights” – U2 (From How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Crumbs from Your Table” – U2 (From How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Miracle Drug” – U2 (From How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Moment of Surrender” – U2 (From No Line on the Horizon)

“Breathe” – U2 (From No Line on the Horizon)

“Invisible” – U2 (Non-Album Single)

“Ordinary Love” – U2 (Non-Album Single)

“Iris (Hold Me Close)” – U2 (From Songs of Innocence)

“Song for Someone” – U2 (From Songs of Innocence)