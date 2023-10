Bonnie Tyler parle de "Total Eclipse of the Heart" que Jim Steinman lui a donnée plutôt qu'à Meat Loaf

Numéro un au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Afrique du Sud, " Total Eclipse Of The Heart ", le single de Bonnie Tyler de 1983, est l'une des chansons phares de la décennie et l'une des ballades les plus populaires au monde. La chanteuse galloise de 72 ans se souvient d'ailleurs que Meat Loaf pensait qu'elle aurait dû être son méga-hit international à lui, et pas à elle.

Écrite par Jim Steinman, le maître d'œuvre de l'album Bat Out Of Hell de Meat Loaf, qui a connu un succès phénoménal, la chanson était à l'origine envisagée par son créateur comme une "chanson d'amour pour les vampires", inspirée du film muet Nosferatu : A Symphony of Horror (1922) de F.W. Murnau : son titre original, selon Steinman, était "Vampires In Love". On peut comprendre que Meat Loaf ait pu raisonnablement s'attendre à ce que l'auteur-compositeur-producteur lui réserve ce titre. Le fait qu'il ne l'ait pas fait a étonné Meat Loaf et Bonnie Tyler. "Je n'arrivais pas à croire qu'il me l'offrait", avouait la chanteuse galloise en 2020.

Dans une nouvelle interview, Bonnie Tyler affirme que Meat Loaf n'était pas très heureux de la décision de Steinman.

"Bien sûr, j'ai rencontré Meat Loaf - et il était vraiment furieux que Jim m'ait donné cette chanson !", raconte-t-elle au Telegraph. Il m'a dit : "Cette chanson m'était destinée !". J'ai dit : "Dommage, elle est à moi". "

Sorti le 11 février 1983 au Royaume-Uni et le 12 juin 1983 aux États-Unis, " Total Eclipse Of The Heart " s'est vendu à six millions d'exemplaires dans le monde. A l'heure où nous écrivons ces lignes, il a été visionné 1 007 103 766 fois sur YouTube - "C'était une vidéo incroyable", dit Tyler, "mais à ce jour, je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit. Je pense que ce sont simplement des rêves fous qui se réalisent" - et a été écoutée 644 776 718 fois sur Spotify.

"C'est une chanson incroyable. Je ne me lasse jamais de la chanter", a déclaré Tyler à Rock Cellar en 2021. "Chaque fois que je la chante, c'est comme si c'était la première fois."