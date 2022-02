Bonnie Raitt donne un aperçu de son prochain album avec "Made Up Mind"

L’artiste a enregistré Just Like That… l’été dernier à Sausalito en Californie et l’a produit elle-même avec l’ingénieur du son Ryan Freeland, avec qui elle avait remporté un Grammy pour Slipstream en 2013 (catégorie Best Americana Album). Sur Just Like That…, figureront des musiciens américains notoires comme James "Hutch" Hutchinson (bassiste), Ricky Fataar (batteur), Glenn Patscha (claviériste et choriste) et Kenny Greenberg (guitariste).

En 2016, Bonnie Raitt a déclaré au magazine Rolling Stone qu’elle aime sortir de la musique selon ses propres conditions. "La catégorie de l’entreprise musicale dans laquelle je suis ne repose pas tellement sur l’apparence", ajoute-t-elle. "Cela permet de vieillir plus gracieusement que les pop stars grand public qui sont des 'babes' totales. Les gens sont plus méchants quand elles vieillissent. C’est tout simplement terrible. Je suis donc soulagée d’être dans la catégorie des actrices de genre, où je peux devenir plus expérimentée et où les gens se disent : 'Oh, regardez comme elle est devenue mythique !'".

En décembre, Raitt a annoncé que sa tournée Just Like That se déroulera de mars jusqu’à l’été 2022. Lucinda Williams et Mavis Staples seront ses invitées spéciales et se joindront à elle pour certaines dates.