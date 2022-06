Bonnes vacances !

Nous sommes à la veille des grandes vacances, et bien entendu, vous serez nombreux à prendre bientôt la route vers des destinations lointaines, on peut leur rappeler quelques conseils classiques, mais néanmoins vitaux !

Premier conseil, partez avec un véhicule en ordre de marche. Si vous êtres près de l’entretien, anticipez-le. Sinon, vérifiez au moins les liquides, la pression des pneus, et l’état des feux. C’est le minimum. Ensuite, préparez un peu votre itinéraire. Pour vous guider, si vous utilisez un GPS ou une application GPS sur votre smartphone, n’oubliez pas que ces outils électroniques peuvent vous laisser tomber sans crier gare, voilà pourquoi il vaut mieux également préparer votre itinéraire sur cartes et schématiser celui-ci sous forme d’un road book, ça peut vous dépanner.

Quant au chargement, même si on est tenté de prendre beaucoup de choses, il ne doit pas être excessif en poids, et il doit être bien réparti et bien arrimé. Les objets les plus lourds seront placés dans le fond du coffre, et en tout cas, pas dans le coffre de toit. La plage arrière de votre véhicule n’est pas une extension du coffre et doit rester la plus dégagée possible. Rien de lourd ne peut en tout cas s’y trouver : c’est trop dangereux en cas de freinage.

On se repose bien avant de partir, les coups de pompe guettent particulièrement les conducteurs sur les longs trajets ! En effet, partir avec un déficit de sommeil favorise les endormissements. Et il faut de toute façon faire des pauses au plus tard toutes les deux heures ! Et pour ne pas favoriser la survenance d’un coup de pompe, mangez léger et éviter les boissons alcoolisées…

Une fois sur la route, comme on a un véhicule bien chargé, il faut faire en sorte de bien garder les distances de sécurité, car votre véhicule aura bien besoin d’une plus grande longueur pour freiner en cas d’urgence. De même, son comportement sera moins bon dans les virages, ce qui est une bonne raison de plus pour modérer votre vitesse.

Et enfin, on rappelle que la route des vacances, c’est déjà les vacances, il n’y a aucune raison de transporter du stress avec vous ! Le stress ne rend pas les conducteurs meilleurs, bien au contraire !