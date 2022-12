Bonnes résolutions : la science vous donne 6 astuces pour les tenir

Selon une étude de 1988, environ 40% à 44% des résolutions du Nouvel An tiennent et sont même maintenues jusqu’à 6 mois après les avoir prises. Encore faut-il en prendre des réalisables (si votre résolution est de gagner au Lotto, c'est mal parti) et être bien entouré (par soi et par les autres).

Erika Kirgios et Katy Milkman, deux chercheuses à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, se sont concentrées sur les moyens de garantir la réussite d’un changement de comportement. Après un test sur différents groupes de gens, elles ont déterminé plusieurs astuces pour que vos bonnes résolutions soient tenues cette année.

Kirgios et Milkman ont testé plus de 6000 membres de salles de fitness ouvertes 24h/24 aux États-Unis. Un groupe a reçu un livre audio gratuit et a été encouragé à l’écouter tout en s’entraînant ; un deuxième groupe a reçu le livre audio gratuit sans insistance à l’écouter ; et un troisième groupe n’a pas reçu le livre.

Ceux qui associaient consciemment l’utilisation du livre audio gratuit à l’exercice étaient 10% à 14% plus susceptibles de réaliser leur entraînement hebdomadaire que ceux qui n’avaient pas de livre. Ce qui nous intéresse, c’est que ce même concept peut fonctionner dans d’autres situations, nos bonnes résolutions par exemple !