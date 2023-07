Bonnes pratiques pour la rédaction d'articles

Extrait du contrat de gestion (page 58) :

13 - Les contenus d’information écrits sur son site internet

a. ils sont en lien avec les sujets développés ou à développer dans ses programmes ou contenus audiovisuels et font l’objet d’un traitement journalistique, par la rédaction de l’information, sous la responsabilité éditoriale directe de la direction de l’information, connexe à ces programmes ou ces contenus ;

b. minimum 60% des articles ont un lien physique vers un programme ou un contenu audio et/ou vidéo diffusé en radio, en télévision ou sur Auvio. Ces articles sont connexes au programme ou au contenu, considérant que ces contenus datent de 10 jours ouvrables avant ou après la publication de l’article ; (*)(**)(***)

c. le reste des articles ne peut pas excéder 1500 signes, avec une marge de plus ou moins 5%, hors titres, intertitres et blancs (**)

Le présent indicateur est mis en œuvre pour le 30 septembre 2023.

*étant précisé que les archives peuvent ne plus être enrichies de contenus audiovisuels en raison notamment de la durée des droits ou des volumes de stockage

** les quotas sont applicables sur une moyenne annuelle et font l’objet d’un monitoring mensuel par la RTBF. Une synthèse du monitoring annuel est publiée dans le rapport annuel de l’entreprise

*** pour ces quotas, sont exclus les articles relevant du breaking news et de l’éducation aux médias