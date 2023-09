Nintendo et Sony ont des annonces à faire, et ça tombe le même jour, à savoir ce jeudi 14 septembre 2023.

Du côté de Nintendo, on découvrira les jeux de l’automne et de l’hiver. On pourra notamment apercevoir des images de jeux attendus comme Detective Pikachu Returns, WarioWare : Move It !, du remake de Super Mario RPG ou encore de Super Mario Bros. Wonder (même si le jeu a eu droit à son Nintendo Direct le mois dernier).