Bonne nouvelle pour les enfants (un peu moins pour les parents) : un jeu Bluey va voir le jour

Si vous avez un enfant en bas âge, ou vous êtes vous-même devenus accros à force d’enchaîner les épisodes, vous connaissez sans aucun doute Bluey, l’héroïne d’une série d’animation éponyme, créée en Australie en 2018.

Depuis sa création, Bluey et sa famille (Bandit, Chilli et Bingo) ont envahi les écrans et séduisent particulièrement les plus jeunes. Il était donc logique qu’un jeu vidéo inspiré des aventures de Bluey voit le jour. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour y jouer, car Bluey: The Video Game est attendu pour le 17 novembre prochain.

Selon le site Polygon, "le jeu Bluey permettra à quatre joueurs de contrôler la famille de Bluey, de sorte que les familles puissent jouer avec les enfants (ou que des colocataires adultes sans enfants puissent jouer les uns avec les autres). Le jeu intégrera des activités ludiques de la série, des lieux dans le monde de la série, et reprendra les voix des acteurs."

Le jeu, développé par Outright Games, en partenariat avec BBC Studios, sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Autrement dit, partout.