Bonne nouvelle : le Covid-19 ne se transmet pas par les surfaces

On a pu observer en laboratoire que le Covid-19 pouvait séjourner sur les surfaces plusieurs semaines, jusqu’à 28 jours. Or, s’il survit sur les surfaces, il ne peut pas contaminer. On attrape le virus par contamination aérienne classique, mais pas par contact avec les surfaces.

Une étude épidémiologique s’est posé la question. Les résultats ont paru dans la revue scientifique ACS Central Science en février, par la correspondante Jessica Kramer, du département d’ingénierie biomédicale de l’université de l’Utah à Salt Lake City.

Les chercheurs ont examiné comment se propage ce virus. Lorsqu’on tousse, des particules de liquide sont émises, composées d’eau et de mucus. Le mucus est un mélange d’eau et de protéines, il sert à fluidifier les rouages des cellules.

Lorsqu’on expulse ce virus, il est entouré de ce mucus, en particulier de la protéine appelée la mucine. En contact avec une surface, l’eau va rapidement s’évaporer, mais pas la mucine ! Elle va entourer la surface du virus - et donc la fameuse protéine Spike qui permet au coronavirus de pénétrer dans les cellules humaines -, et l’enfermer.

Lorsque le virus est enfermé dans cette mucine, il ne peut plus en sortir, ce qui explique pourquoi le virus sur la table ne va pouvoir se propager vers l’extérieur par simple contact et nous contaminer !