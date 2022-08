Bonne élève en Europe, la Belgique serait parmi les plus gros consommateurs d’eau au monde

Au quotidien, ce qui utilise le plus d’eau potable, ce sont les chasses d’eau à raison d’un tiers de la consommation totale d’un ménage, soit plus ou moins 30 litres par jour. En deuxième position réside l’hygiène corporelle. Enfin, le tiers restant est consommé pour les cuissons, machines à laver et vaisselles.

Pourtant, des alternatives à l’eau potable existent, telles que l’eau de pluie pour les chasses d’eau. Encore faut-il toutefois avoir suffisamment de place pour pouvoir la récolter et les moyens financiers "parce qu’il faut la cuve, il faut le terrassement, il faut les raccordements, il faut les protections, il faut les filtres et toute une série d’autres choses. L’eau de pluie n’est donc pas une eau de pluie gratuite, il faut quand même investir des montants assez importants. Par exemple, typiquement, pour une citerne d’eau de pluie qui est raccordée aux WC et qui est suffisante, il faut compter de l’ordre de 2000 à 3000 euros", souligne Cédric Prevedello.

[…] on a un screening qui est en cours, […] qui montre que les teneurs dans les eaux souterraines sont inférieures à celles que l’on peut retrouver en eaux de pluie grâce à ce mécanisme de filtration des sols

Une autre solution, à moyen terme, résiderait dans la filtration naturelle des eaux souterraines, notamment en Wallonie. "C’est-à-dire que quand l’eau percole vers les aquifères, elle est filtrée par les différentes couches de sol, ce qui donne une eau d’assez bonne qualité, à l’exception de l’exploitation de nitrates ou de pesticides qu’on retrouve régulièrement. Ce sont des problèmes qualitatifs sur lesquels on travaille avec les secteurs qui sont concernés. Mais au niveau des perfluorés, par exemple, on a un screening qui est en cours, qui a déjà été fait en Flandre par exemple, et qui montre que les teneurs dans les eaux souterraines sont inférieures à celles que l’on peut retrouver en eaux de pluie grâce à ce mécanisme de filtration des sols", conclut le conseiller scientifique.